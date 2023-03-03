111 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ярославской области 3 марта

В Ярославской области поставлено 111 новых диагнозов COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области, по данным оперативного штаба, поставлено 111 новых диагнозов COVID-19. Новых смертей от коронавируса в регионе нет. Выписаны с больничных и из больниц 135 ярославцев.

- На сегодня, 3 марта 2023 года, в Ярославской области зафиксировано 192 834 случая заражения COVID-19. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. В регионе погиб 2 891 человек, летальность 1.50%. Полностью вылечили от вируса 188 045 человек, восстановление 97.52%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.