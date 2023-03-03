Прокуратура проверит рыбинскую детскую поликлинику, в которой замерзают пациенты

В детской поликлинике №1 Рыбинска мерзнут маленькие пациенты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в детской поликлинике №1 Рыбинска. Родители маленьких пациентов пожаловались на холод в коридорах и кабинетах медучреждения на улице Моторостроителей.

По словам мамы ребенка, на весь коридор - всего две батареи, которые практически не греют. Родители даже не снимают с малышей верхнюю одежду, пока ждут приема врача.

- Прокуратура организовала проверку по информации о нарушении температурного режима в помещениях детской поликлиники №1 в Рыбинске. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о теплоснабжении населения при оказании медицинских услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуация поставлена прокурором области на контроль.