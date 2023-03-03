В Ярославской области полицейские изъяли 17 единиц оружия и 311 боеприпасов

В Ярославской области прошла операция "Арсенал". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области прошла операция "Арсенал". У жителей региона сотрудники полиции изъяли 17 единиц оружия, 311 боеприпасов, также выявлены факты хранения пороха.

- По фактам хранения и изготовления оружия, боеприпасов возбуждено девять уголовных дел, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция напоминает ярославцам, что в случае добровольной сдачи оружия человек, у которого оно хранилось, освобождается от уголовной ответственности. Конечно, при условии, что это оружие не фигурировало в каком-либо деле.

За добровольную сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения положено вознаграждение. Его размер прописан в постановлении губернатора региона от 14 марта 2000 года.