Остались жена и ребенок: в Ярославле простятся с погибшим на СВО жителем Семибратово

Прощание с Иваном Булыгиным пройдет 4 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 4 марта, в Ярославле в последний путь проводят жителя Семибратово ефрейтора Ивана Булыгина. Он погиб при исполнении воинского долга на СВО. Посмертно старший стрелок мотострелкового отделения награжден орденом Мужества.

- Будучи командиром стрелкового отделения, проявив подлинное мужество и героизм, он до конца выполнил свой долг перед соотечественниками, отдав самое дорогое – жизнь – в борьбе за наше мирное существование, за всех нас, - сказал глава Ростовского района Андрей Шатский. - У Ивана Александровича остались жена и ребенок.

Семья погибшего получит материальную помощь, уточнили в правительстве региона.

Прощание с Иваном Булыгиным пройдет в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало в 11:00.