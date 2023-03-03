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НовостиОбщество3 марта 2023 6:11

Остались жена и ребенок: в Ярославле простятся с погибшим на СВО жителем Семибратово

Иван Булыгин посмертно представлен к награждению орденом Мужества
Полина Вачнадзе
Прощание с Иваном Булыгиным пройдет 4 марта.

Прощание с Иваном Булыгиным пройдет 4 марта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 4 марта, в Ярославле в последний путь проводят жителя Семибратово ефрейтора Ивана Булыгина. Он погиб при исполнении воинского долга на СВО. Посмертно старший стрелок мотострелкового отделения награжден орденом Мужества.

- Будучи командиром стрелкового отделения, проявив подлинное мужество и героизм, он до конца выполнил свой долг перед соотечественниками, отдав самое дорогое – жизнь – в борьбе за наше мирное существование, за всех нас, - сказал глава Ростовского района Андрей Шатский. - У Ивана Александровича остались жена и ребенок.

Семья погибшего получит материальную помощь, уточнили в правительстве региона.

Прощание с Иваном Булыгиным пройдет в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало в 11:00.