В Ярославской области пенсионерам на почте навязывали дополнительные ненужные услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ярославской области провела проверку по обращениям местных жителей, которые рассказали, что в почтовых отделениях им навязывают заключить договоры страхования при оплате ЖКХ.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что сотрудники почты, принимая от пенсионеров плату за услуги в сфере ЖКХ, предлагали им заключать договоры страхования имущества, не говоря пожилым людям о том, что эта услуга необязательна.

- По результатам проверки в феврале текущего года АО «Почта России» и начальник территориального почтамта привлечены Роспотребнадзором к административной ответственности по статье «Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре», - сообщили в прокуратуре региона. - Кроме того, прокуратура Заволжского района города Ярославля внесла руководителю областного подразделения названного акционерного общества представление об устранении нарушений.

После вмешательства прокуратуры, все деньги за заключение навязанных договоров страхования, пенсионеры получили обратно.