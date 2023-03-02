Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт2 марта 2023 14:38

Ярославский «Локомотив» уступил московскому «Витязю» в первом матче плей-офф

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Витязя»
Анастасия ГОЛУБЕВА
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Витязя». ФОТО: Александр Погорелов

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Витязя». ФОТО: Александр Погорелов

Вчера, 1 марта, состоялся матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Витязем». Игра выдалась напряженной и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Шайбу на первой минуте овертайма забил Владимир Галузин.

- Мы сегодня проиграли не из-за голов, а из-за того, что не играли в хоккей, в который нужно в плей-офф. Не было страсти, запредельной отдачи – это те моменты, которые не только позволяют хорошо играть, но и забивать голы, - сказал тренер «Локомотива» Игорь Никитин.