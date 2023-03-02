В Рыбинске продлят автобусные маршруты из Заволжья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске автобусные маршруты из Заволжья продлят до улицы Стоялой. Эта мера временная – будет действовать с 6 марта 2023 года по 31 июля 2024. Нововведение распространяется на автобусы №№ 8, 11, 19 и 20.

Из Заволжья автобусы будут ехать по Бульварной улице, делая там же остановку. Дальше транспорт поедет по улице Стоялой с выездом на улицу Крестовую, затем пассажиров будут высаживать на конечной остановке «Стоялая улица» с нечетной стороны (аптека «Таблетка»).

- Начальным остановочным пунктом на маршрутах остается «Соборная площадь», - отметили в администрации Рыбинска.