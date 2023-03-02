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НовостиОбщество2 марта 2023 13:20

На СВО погиб гранатометчик из Борисоглебского района

Владимира Бояринова посмертно наградили орденом Мужества
Полина Вачнадзе
На СВО погиб житель Борисоглебского района Владимир Бояринов.

На СВО погиб житель Борисоглебского района Владимир Бояринов.

Фото: Правительство Ярославской области

На специальной военной операции погиб житель Борисоглебского района Владимир Бояринов. На СВО он пошел добровольцем, служил гранатометчиком мотострелкового отделения. Дома бойца ждали жена и дети.

- Владимир погиб, выполняя боевое задание, верный воинской присяге. Владимир - истинный патриот своей страны, своего народа. Занимал активную жизненную позицию и погиб героем, - говорит глава района Айнаш Кислякова.

Владимир Бояринов посмертно награжден орденом Мужества. Его семья получит материальную помощь.

Прощание с военнослужащим пройдет завтра, 3 марта, на кладбище поселка Борисоглебского. Начало - в 12:00.