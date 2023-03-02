На СВО погиб гранатометчик из Борисоглебского района

На СВО погиб житель Борисоглебского района Владимир Бояринов. Фото: Правительство Ярославской области

На специальной военной операции погиб житель Борисоглебского района Владимир Бояринов. На СВО он пошел добровольцем, служил гранатометчиком мотострелкового отделения. Дома бойца ждали жена и дети.

- Владимир погиб, выполняя боевое задание, верный воинской присяге. Владимир - истинный патриот своей страны, своего народа. Занимал активную жизненную позицию и погиб героем, - говорит глава района Айнаш Кислякова.

Владимир Бояринов посмертно награжден орденом Мужества. Его семья получит материальную помощь.

Прощание с военнослужащим пройдет завтра, 3 марта, на кладбище поселка Борисоглебского. Начало - в 12:00.