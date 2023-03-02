Актер Роман Курцын предложил создать в Ярославле киноплощадку и зону отдыха. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Актер Роман Курцын предложил создать в Ярославле киноплощадку и зону отдыха. С такими идеями он пришел к мэру города Артему Молчанову. Актер вместе с семьей живет в Ярославле и часто приглашает съемочные группы запечатлеть столицу Золотого кольца в фильмах.

- Нередко улицы города становятся локацией для съемок фильмов. Обсудили идею создания в городе киноплощадки для съемок экшн-фильмов, - поделился Артем Молчанов. - Также Роман хочет благоустроить заброшенную территорию в Очапках. Актер планирует создать там прогулочные зоны, а также площадки отдыха для детей и молодежи. Инициатива отличная, поможем в оформлении всех необходимых документов.