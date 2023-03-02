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НовостиПроисшествия2 марта 2023 11:30

Водителя из Углича, сбившего девочку и покинувшего место ДТП, лишили прав

В полиции рассказали, в каком состоянии сейчас находится ребенок
Полина Вачнадзе
Водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе, лишили прав. ФОТО: отдел Госавтоинспекции по Угличскому району

Водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе, лишили прав. ФОТО: отдел Госавтоинспекции по Угличскому району

Полиция установила личность водителя, совершившего ДТП на улице Ленина в Угличе. Утром 28 февраля мужчина на машине "Форд Фьюжен" сбил 10-летнюю девочку, после чего уехал с места аварии.

- Ребенок получил ушибы, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Автомобиль и водителя 28 февраля объявили в розыск. Сегодня, 1 марта, стало известно, что его нашли. В отношении 58-летнего мужчины был составлен протокол. Рассмотрев его, суд на один год лишил нарушителя права управлять транспортными средствами.