Бездомного ярославца посадили на 8 лет за убийство случайного знакомого

Обвиняемый на следственном эксперименте показал, как убил своего случайного знакомого. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле вынесен приговор 56-летнему бездомному мужчине. В августе прошлого года он избил и утопил в Которосли случайного знакомого.

Преступление было совершено в августе прошлого года. Обвиняемый с двумя своими приятелями, такими же асоциальными личностями как и он сам, пили на берегу реки. К компании присоединился прохожий, который тоже уже был нетрезв. Сначала все было спокойно, а потом между подсудимым и его новым знакомым возник конфликт. Из-за чего - мужчина во время следствия вспомнить не мог, настолько был пьян.

- Обвиняемый в ходе ссоры нанес несколько ударов кулаками в область головы потерпевшему, тот упал на землю и потерял сознание. Обвиняемый оттащил мужчину в реку и утопил, - рассказали, как все было в прокуратуре Ярославской области.

Свидетелями убийства стали прохожие. Они сообщили об увиденном в полицию, на место выехал наряд ППС, по приметам полицейские задержали мужчину-бомжа.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.