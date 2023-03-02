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НовостиОбщество2 марта 2023 9:05

В Рыбинске откроют филиал педагогического университета

Уже в этом году начнут учить будущих преподавателей физики и математики
Полина Вачнадзе
Дмитрий Рудаков и ректор ЯГПУ Михаил Груздев договорились об открытии в Рыбинске филиала университета.

Дмитрий Рудаков и ректор ЯГПУ Михаил Груздев договорились об открытии в Рыбинске филиала университета.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске планируют открыть филиал ярославского педагогического университета имени К.Д.Ушинского. Официально объявят об этом сегодня, 2 марта, на международном форуме Евразийский образовательный диалог, который пройдет в КЗЦ "Миллениум".

- Первый шаг - открытие представительства. В этом году начнем учить 20 будущих преподавателей физики и математики. Постепенно увеличим количество педагогов и студентов, - говорит глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Таким образом в городе собираются решить проблему с нехваткой педагогических кадров.