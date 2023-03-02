В Дзержинском районе Ярославля провели мониторинг пассажиропотока по утрам

Жителям микрорайона в Брагине не хватает автобусов до Красной площади. Фото: Правительство Ярославской области

Специалисты департамента транспорта и активные ярославцы совместно провели исследование заполняемости и пассажиропотоков на нескольких автобусных маршрутах. Проверили автобусы №№9, 65, 79 и 90С.

– Заполняемость в утренние часы пик на остановке «Улица Громова» средняя – от 2 до 4 баллов, отмечается несоблюдение расписания действующими перевозчиками и отсутствие отдельных рейсов, – сказал первый заместитель директора ДГХ Ярославля Сергей Волканевский. – При стабильной работе нового транспорта с соблюдением расписания и интервалов движения проблем на этих маршрутах быть не должно.

Ярославцы, которых опросили на остановке, обратили внимание на отсутствие автобусов, которые бы шли из микрорайона до Красной площади.

- Раньше был маршрут №80, теперь людям приходится ездить с пересадкой, - говорит жительница города, общественник Вероника Четверикова.

Вопросы, которые озвучили пассажиры, взяли в проработку. Одним из вариантов решения является возможное изменение схемы движения автобусов №71с с учетом следования по улице Чкалова.