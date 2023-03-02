За сохранение Прусовского леса в Ярославском районе будут бороться в областном суде

В лесу уже началось строительство. ФОТО: группа "Общественники" ВКонтакте

Прокуратура Ярославского района будет оспаривать в областном суде законность сделки по продаже леса в районе деревни Липовицы.

Вырубку полувековых деревьев под жилую застройку выявили еще в 2021 году. Депутаты Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина и Сергей Волков обратились в прокуратуру. Проверка показала, что участок, на котором уже началась стройка, администрацией Ярославского района был продан ДНП "Звенящие сосны" незаконно.

Сотрудники ведомства обратились в Ярославский районный суд и спустя год он вынес решение в пользу ответчиков.

- Прокуратура и областной департамент лесного хозяйства представили документы, подтверждающие факт того, что земельный участок является лесоустроительным, покрыт лесом, входит в состав земель лесного фонда. Но суд отказал истцу в исковых требованиях, мотивируя это тем, что было представлено не недостаточно доказательств о расположении данного земельного участка на землях лесного фонда, дополнительно ссылаясь на добросовестность приобретателей земельных участков, - пояснили в группе "Общественники".

27 февраля этого года прокуратура направила апелляционное представление на решение Ярославского районного суда.