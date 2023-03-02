В Ярославле 17-летнего парня подозревают в трех мошенничествах

В Ярославле по подозрению в мошенничестве задержан 17-летний уже судимый юноша. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле сотрудниками полиции задержан 17-летний ранее уже судимый молодой человек. Он, по версии следствия, работал курьером - забирал у пенсионерок деньги, которые те передавали за "освобождение" своих родственников от уголовной ответственности.

- Пенсионеркам Заволжского и Ярославского района на стационарный телефон поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. За "освобождение" родных потерпевшие по инструкции звонивших передавали курьеру денежные средства - от 100 до 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Задержанный вину свою отрицать не стал. Рассказал, что предложение о такой "работе" получил в Интернете. Молодой человек ездил по адресам, которые ему скидывал "работодатель", забирал деньги у пожилых людей. Полученные средства позже переводил на указанные счета, оставляя себе процент.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".