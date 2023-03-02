В Ярославле простятся со стрелком-танкистом, погибшим на СВО

3 марта в Ярославле простятся с рядовым Ильей Огородовым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 3 марта, в Ярославле будут прощаться с рядовым Ильей Огородовым. Он служил стрелком-танкистом и погиб, исполняя свой воинский долг во время специальной операции.

Посмертно Илья Огородов награжден орденом Мужества.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Прощание с воином пройдет в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало - в 11:00.