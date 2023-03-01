В Ярославской области разыскивают водителя, который сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии

Водитель машины сбил девочку и уехал с места аварии. ФОТО: отдел Госавтоинспекции по Угличскому району

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя машины "Форд Фьюжен" черного цвета. Около 8 утра 28 февраля в Угличе на улице Ленина у Детской музыкальной школы он сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии, даже не оказав ребенку помощь. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Данный автомобиль с регистрационным номером У093НР может находиться в микрорайоне Цветочный и поселке Сосновый. Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о данном факте ДТП или личности правонарушителя, сообщить информацию по телефонам: 8(48532) 2-25-22, 5-01-24, - говорится в сообщении, опубликованном отделом Госавтоинспекции по Угличскому району.

За то, что водитель покинул место ДТП, не помог пострадавшей девочке и не сообщил о случившемся в полицию, ему грозит лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев или административный арест. Если врачи решат, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред, водитель будет привлечен к уголовной ответственности.