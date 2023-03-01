Цифровой полис ОМС для новорожденного в компании «Капитал МС»

Чтобы ребенок мог получать полный комплекс бесплатных медицинских услуг, ему необходимо оформить полис ОМС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уважаемые Родители! Филиал ООО «Капитал МС» в Ярославской области поздравляет вас с рождением замечательного малыша!

Чтобы ребенок мог получать полный комплекс бесплатных медицинских услуг, ему необходимо оформить полис ОМС.

Для получения полиса ОМС для новорожденного ребёнка (гражданина РФ) одному из родителей или другому законному представителю (опекуну, попечителю) можно подать заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации и заявление о включении в единый регистр застрахованных лиц на бумажном носителе, путем обращения в страховую медицинскую организацию. Приглашаем оформить цифровой полис ОМС для новорожденного в надежной компании - ООО «Капитал МС».

Важно знать!

Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения осуществляется той страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные представители, т.е. всю необходимую медицинскую помощь они получат по полису ОМС любого из родителей (или законного представителя).

По истечении тридцати дней со дня государственной регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия, либо до приобретения им дееспособности в полном объеме, выбор страховой медицинской организации осуществляется одним из его родителей или другим законным представителем.

При себе необходимо иметь следующие документы:

Для оформления полиса для новорожденного ребенка:

- свидетельство о рождении;

- СНИЛС ребенка (при наличии);

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребёнка (документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка);

- документ, удостоверяющий статус законного представителя;

- СНИЛС законного представителя (при наличии);

- полис законного представителя (при наличии).

Заказать цифровой полис ОМС вы можете:

- В офисе компании. Подробная информация по пунктам выдачи полисов здесь:

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- На сайте компании www.kapmed.ru

- По телефону отдела сопровождения застрахованных лиц: 8-800-100-76-03

Страховые представители «Капитал МС» готовы прийти на помощь в любой момент!

Телефон контакт-центра КАПИТАЛ МС 8-800-100-81-02 (круглосуточная бесплатная поддержка).

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Страховые представители «Капитал МС» готовы прийти на помощь в любой момент

ООО «Капитал МС», лицензия ЦБ РФ ОС № 3676-01 (без ограничения срока действия).

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