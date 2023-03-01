В Ярославской области детский омбудсмен проверил информацию о нападении собаки на школьника

Инцидент подтвердился. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

В Ярославской области детский омбудсмен Михаил Крупин проверил информацию СМИ о нападении собаки на ребенка 17 февраля во дворе переславской школы. После проверки и выяснения обстоятельств, инцидент подтвердился.

Во время урока физкультуры собака действительно напала на третьеклассника, однако, медицинская помощь после этого ему не понадобилась. Владельца животного удалось установить, но он отказался от собаки. 21 февраля ее забрала служба отлова бездомных животных. Собаку чипируют, стерилизуют и постараются найти ей нового хозяина.

- Администрации Переславля-Залесского и администрации школы надо принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение безопасности детей на территории образовательных организаций. По итогам проверки будет вынесено заключение для мер реагирования, - сказал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.