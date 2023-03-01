В рыбинской школе №24 с 1 марта возобновили занятия Фото: Администрация Рыбинска

В рыбинской школе №24 сегодня, 1 марта, возобновили занятия. До этого полтора месяца в учебном учреждении шел ремонт – обновили потолки в трех кабинетах и холе второго этажа. Учебу из здания школы решили перенести в начале января, когда в одном из кабинетов отслоилась штукатурка.

Во время ремонта уроки для трехсот учащихся с пятого по 11 класс проходили в школе №29 во вторую смену. Начальную школу, это около 300 человек, сразу перевели в здание дошкольных групп, где они и продолжат обучение.

- Отремонтировали потолок в кабинете, где произошло отслоение штукатурки, еще в двух кабинетах - с профилактической целью. Также сняли штукатурный слой, усилили балку и установили подвесной потолок в холле второго этажа. Чтобы полностью привести помещение в порядок выполнили косметический ремонт – покрасили стены и пол, - рассказала директор школы Ирина Дедкина.