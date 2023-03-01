В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области простятся с рядовым, стрелком-наводчиком Алексеем Нестеренко. Он посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с военнослужащим пройдет 2 марта, в четверг.

- В 11.00 начнется гражданская панихида в Доме памяти в Угличе (улица Северная, 9), в 12.15 – прощание в деревне Маймеры Угличского района, в 13.10 – отпевание в храме Николая Чудотворца в селе Сергиевском. Похоронят бойца на сельском кладбище, - сообщили в правительстве региона. - Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области.