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НовостиПроисшествия1 марта 2023 12:41

Жительница Ярославля отдала мошенникам больше полутора миллионов рублей

Злоумышленники предложили женщине делать ставки на спорт
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля отдала мошенникам больше полутора миллионов рублей

Жительница Ярославля отдала мошенникам больше полутора миллионов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Кировского района Ярославля обратилась местная жительница и рассказала, что стала жертвой мошенников.

В соцсетях ей написала неизвестная женщина и предложила зарабатывать, делая ставки на спорт в букмекерской конторе. Это заинтересовало ярославну, и она согласилась. Затем с ней связался мужчина, который представился персональным консультантом и стал инструктировать, как делать ставки на спортивные мероприятия. Женщина выполнила все указания и завела электронный кошелек на номер телефона, доступ к которому был не только у нее, но и у «консультанта».

- После нескольких ставок консультант сообщил клиентке, что она выиграла более 30 тысяч долларов, но для того, чтобы получить эти деньги, ей необходимо заплатить налог. Заявительница оформила кредит. Из кредитных средств она оплатила "налог" в сумме более 320 тысяч рублей, а затем, ей сообщили, что платеж не прошел и необходимо его повторить, убедили оплатить страховые взносы, услуги консультанта и т.д., - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В общей сложности заявительница перевела на неизвестные ей счета и электронные кошельки более 1 миллиона 730 тысяч рублей.