Более 47 тысяч школ и техникумов по всей стране подключено к безопасному интернету

В прошлом году Минцифры и “Ростелеком” провели интернет во все школы России. ФОТО: ПАО "Ростелеком"

Работа организована с применением автоматического сквозного шифрования данных, что позволяет гарантировать безопасность и конфиденциальность передаваемых сведений. В 2023 году работы по присоединению образовательных организаций к ЕСПД будут продолжены. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

- Компания активно участвует в реализации программ по цифровизации социально значимых объектов. Важной задачей для компании стало подключение образовательных учреждений к безопасному интернету через единую сеть передачи данных. Это позволяет создать полноценную защищенную цифровую образовательную среду. Защита подрастающего поколения от противоправного контента и киберрисков также является частью работы Альянса цифровой среде, организованного крупнейшими ИТ-компаниями", - отметил старший вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.