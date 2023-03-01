В Ярославле бывшего руководителя ветлаборатории осудили на 6 лет за присвоение денег

Мужчину взяли под стражу в зале суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле руководитель ветлаборатории признан виновным в присвоении денег, а также в злоупотреблении служебными полномочиями.

В 2016 году 40-летний мужчина присвоил себе деньги за служебный автомобиль, якобы списав его и отправив на утилизацию. С 2016 по 2017 годы злоумышленник фиктивно устраивал на работу людей, зарплату которых забирал себе. В 2019 году ярославец дал премию одному из своих сотрудников, а после этого потребовал вернуть назад часть денег.

- Кроме того, с 2016 по 2020 годы, злоумышленник, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроив своего знакомого, давал ему указания ежемесячно подписывать на длительный период времени путевые листы в части проведения предрейсовых осмотров водителей без фактического их проведения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Подсудимый окончательно по совокупности преступлений приговорен судом к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взят под стражу в зале суда.