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НовостиОбщество1 марта 2023 8:35

Ярославцы смогут арендовать грядки в парке на Даманском острове

В городе стартует экосоциальный проект «Общественный огород»
Полина Вачнадзе
Ярославцы смогут арендовать в парке грядки для выращивания овощей и цветов.

Ярославцы смогут арендовать в парке грядки для выращивания овощей и цветов.

Фото: Мэрия Ярославля

В парке на острове Даманский Ярославля в этом году планируют разбить «Общественный огород». Так называется экосоциальный проект, который с 2016 года работает во многих городах страны. Решили его запустить и в Ярославле.

В парке собираются сделать 30 грядок и сдать их в аренду горожанам. Охранять их будут специалисты дирекции парков и «Горзеленхозстроя».

- Здесь можно прокачать один из навыков будущего – экологическое мышление, и овладеть незаменимым умением выращивать еду своими руками, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

В рамках проекта будут проводить мастер-классы по высаживанию овощей и цветов. Инвентарь и рассаду арендаторы грядок смогут взять в дирекции парков.