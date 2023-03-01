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НовостиОбщество1 марта 2023 7:12

Ярославская прокуратура проведет проверку по перевозке больных гемодиализом на табуретках

На небезопасные поездки пожаловались жители Ростовского района
Полина Вачнадзе
Прокуратура проверит качество перевозок пациентов из Ростовского района в Ярославль на гемодиализ. ФОТО: страница Антона Капралова

Прокуратура проверит качество перевозок пациентов из Ростовского района в Ярославль на гемодиализ. ФОТО: страница Антона Капралова

Вчера, 28 февраля, КП-Ярославль рассказывала о том, как из Ростовского района в Ярославль на процедуру гемодиализа возят больных. В автобусе, который выделен для организованной доставки пациентов, рассчитан на 18 человек, а больных на пять больше. Поэтому те, кому места не досталось, ездят на табуретках.

Таким способом размещения пассажиров в салоне заинтересовалась прокуратура Ярославской области.

- Организована проверка о нарушении требований законодательства при организации перевозки жителей Ростовского района для прохождения процедуры гемодиализа, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранения и безопасности пассажирских перевозок.

Прокурор региона поставил данную ситуацию под свой контроль.