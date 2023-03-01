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НовостиОбщество1 марта 2023 6:30

МЧС объявило об отмене проверки системы оповещения в Ярославле 1 марта 2023 года

Рассказываем, с чем это связано
Полина Вачнадзе
В Ярославской области перенесли проверку систем оповещения.

В Ярославской области перенесли проверку систем оповещения.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 1 марта, в Ярославской области должны были зазвучать сирены и включиться громкоговорители – в регионе планировали провести проверку готовности систем оповещения. Однако МЧС России приняло решение перенести проверку на другую дату.

- Это связано с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, - пояснили в правительстве Ярославской области.

О новой дате проведения проверки систем сообщат позднее.