МЧС объявило об отмене проверки системы оповещения в Ярославле 1 марта 2023 года

В Ярославской области перенесли проверку систем оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 1 марта, в Ярославской области должны были зазвучать сирены и включиться громкоговорители – в регионе планировали провести проверку готовности систем оповещения. Однако МЧС России приняло решение перенести проверку на другую дату.

- Это связано с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, - пояснили в правительстве Ярославской области.

О новой дате проведения проверки систем сообщат позднее.