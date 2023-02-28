Оба посмертно награждены орденами Мужества Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 1 марта простятся с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации. Погибли командир мотострелкового отделения, младший сержант Андрей Червяков и рядовой, стрелок – помощник гранатометчика мотострелкового полка Сергей Филисов. Оба военнослужащих посмертно награждены орденами Мужества.

- Гражданская панихида по Андрею Червякову пройдет в культурно-досуговом центре села Новый Некоуз (улица Советская, 19) в 11 часов. В 12.00 начнется отпевание в храме Богоявления Господня, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Заупокойный богослужебный чин по Сергею Филисову пройдет с 10 до 11 часов в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Любиме. В 13.00 начнется гражданская панихида на воинском мемориальном кладбище в Ярославле.