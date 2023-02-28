В Ярославле определили перевозчиков по 28 автобусным маршрутам Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле определили перевозчиков по 28 автобусным маршрутам. По маршрутам №7, 19, 90, 92, 41, 62, 79 – это ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга, по маршрутам №21, 24, 93, 23, 39, 57, 13, 105, 121, 184, 127, 130, 130к, 122, 126, 136, 137, 32 – московская компания ООО «СтарТранс», по маршрутам №9, 10, 85 – ООО «Транспорт Ярославии» с ярославским участием.

– Таким образом, определены перевозчики по 134 из 137 автобусных маршрутов, предусмотренных в Ярославле и Ярославском районе, – отметила директор департамента транспорта Татьяна Черемных. – Компании будут работать по системе брутто-контрактов. Контролировать процесс будет ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

По словам директора госпредприятия Ильи Прокопьева, в настоящее время идут процедуры подписания государственных контрактов. Уже подписано пять контрактов с двумя перевозчиками.