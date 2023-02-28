В Ярославле Комитет солдатских матерей и Комитет семей воинов Отечества договорились о совместной работе

Комитет семей воинов Отечества и Комитет солдатских матерей будут работать сообща.

В Ярославле Комитет семей воинов Отечества и Комитет солдатских матерей будут работать сообща. Соглашение о сотрудничестве руководители этих организаций планируют подписать в ближайшее время.

- Нам важно сегодня стремиться к устойчивости. Очень легко «раскачать» население. задача – сделать все для сохранения стабильности. Наша цель - быть эффективными для решения конкретных задач по поддержке наших героев и их семей, - говорит руководитель регионального штаба «Комитета семей воинов Отечества» Елена Виноградова.

Разделяет эту идею и глава областного Комитета солдатских матерей Ольга Ларкина:

- Надо объединяться всем организациям, которые понимают, что нужно делать и куда двигаться. Мы должны быть друг другу полезными, должны вместе решать наши общие задачи.

Комитет семей воинов Отечества в Ярославской области создан не так давно. У Елены Виноградовой, его возглавившей, на СВО находятся брат и сын.