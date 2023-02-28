Жительница Ярославля хотела продать мебель, но лишилась 34 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей написал мужчина, желая купить мебельную стенку. Ранее женщина разместила объявление о продаже в интернете.

Покупатель сказал, что находится в другом городе и готов оплатить доставку мебели. Но для безопасности он предложил «застраховать» сделку.

- Для этого он прислал женщине ссылку, перейдя по которой она ввела реквизиты своей банковской карты и коды подтверждения операции. После этого у нее с карты были списаны 6900 рублей. Но заявительнице сообщили о якобы возникшей банковской ошибке и попросили повторить операцию, что она и сделала дважды. Каждый раз с ее карты списывались денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».