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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 13:41

Жительница Ярославля хотела продать мебель, но лишилась 34 тысяч рублей

Покупатель оказался мошенником
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля хотела продать мебель, но лишилась 34 тысяч рублей

Жительница Ярославля хотела продать мебель, но лишилась 34 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей написал мужчина, желая купить мебельную стенку. Ранее женщина разместила объявление о продаже в интернете.

Покупатель сказал, что находится в другом городе и готов оплатить доставку мебели. Но для безопасности он предложил «застраховать» сделку.

- Для этого он прислал женщине ссылку, перейдя по которой она ввела реквизиты своей банковской карты и коды подтверждения операции. После этого у нее с карты были списаны 6900 рублей. Но заявительнице сообщили о якобы возникшей банковской ошибке и попросили повторить операцию, что она и сделала дважды. Каждый раз с ее карты списывались денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».