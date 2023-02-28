В драматическом театре Рыбинска проведут капитальный ремонт. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В драматическом театре Рыбинска проведут капитальный ремонт. Обновят помещения и фасад основного здания. В хозяйственном корпусе приведут в порядок лестничные клетки, коридор пятого этажа, кровлю столярного цеха. Также будет заменена электропроводка и канализация.

В театре кукол тоже проведут достаточно масштабные работы. Уже разработан план капитального ремонта центрального входа, цехов, фойе, стен и напольного покрытия в зрительном зале.

- Работы запланированы на 2023-2024 год. Заранее созданные и прошедшие экспертизу проекты позволяют приступить к ремонтам вовремя. Под контролем заместителя главы по архитектуре и градостроительству Алишера Рустамова переходим к практике заблаговременного изготовления ПСД, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.