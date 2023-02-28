В Рыбинске тепловоз наехал на такси

В Рыбинске тепловоз наехал на легковушку. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

Около 7 часов утра 28 февраля на железнодорожном переезде в районе улицы Логиновской Рыбинска произошла авария. Такси на запрещающий сигнал светофора выехало на пути и попало под тепловоз.

- Пострадавших нет. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Многие рыбинцы советуют водителю легковушки обратиться в суд. Дело, как они считают, не в его невнимательности, а в неисправном светофоре.

- Рано или поздно это должно было случиться. Два года этот светофор мигал и все уже просто перестали обращать на него внимание, - пишут в группе "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте.