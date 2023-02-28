Жителей Ростовского района возят в Ярославль на гемодиализ на табуретках

В Ростовском районе будут решать вопрос с безопасной доставкой пациентов на гемодиализ в Ярославль. ФОТО: Антон Капралов

Жителей Ростовского района, которым необходимо регулярно проходить процедуру гемодиализа, возят в Ярославль на автобусе, где часть сидений заменяют табуретки. Транспорт рассчитан на 18 человек, а пациентов 23. Из-за нехватки мест в автобусе кто-то придумал такой выход из ситуации.

Жалобу ростовцы написал депутату Ярославской областной Думы Антону Капралову.

- Для людей с хронической почечной недостаточностью возможность получить процедуру гемодиализа - вопрос в буквальном смысле жизни и смерти. Гемодиализные центры находятся в Ярославле, поэтому больные едут на процедуру, как на работу, три раза в неделю. Медицинская процедура не простая, после нее нужно находиться в покое. Многие пациенты не могут передвигаться самостоятельно и используют костыли, - говорит депутат.

Он отметил, что сам факт организованной доставки больных на лечение - это уже важное достижение, поддержка, которая упрощает жизнь жителей района. Но вопрос с качеством и безопасностью перевозок необходимо решать.

- Обратился в департамент транспорта правительства области. Очевидно, что людей необходимо поддержать и выделить транспорт большей вместимостью, - считает депутат.