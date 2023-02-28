Под Угличем задержали браконьера, убившего пять лосей

В Угличском районе полицейские задержали браконьера. Фото: УМВД по Ярославской области

Еще не завершено расследование уголовного дела по бойне лосей под Тутаевом, а полицейскими задержан еще один браконьер. В Угличском районе недалеко от деревни Турково сотрудники ГИБДД заметили мужчину. В темноте, чтобы никто не заметил, он пытался загрузить разделанную тушу лося в свою машину. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность 31-летнего задержанного к незаконному отстрелу еще четырех лосей в январе и феврале этого года. Во время обыска у мужчины изъяли ружье, автомобиль и снегоход.

- По всем фактам незаконной охоты возбуждены уголовные дела статье "Незаконная охота". Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция напоминает, что свободная охота на сохатых запрещена. Отстрел допускается только по специальным разрешениям.