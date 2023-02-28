В Ярославле определили подрядчика для строительства школы за миллиард рублей

В Ярославле построят новую школу на 1100 мест. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославле определили подрядчика, который займется строительством школы на Московском проспекте. Победителем аукциона стала местная компания "Ведич". Опыт работы на подобных объектах у фирмы имеется - она строила школу на улице Чернопрудной.

Четырехэтажное образовательное учреждение на 1100 мест будет находиться в районе дома №121 на Московском проспекте. Помимо учебного здания запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном. Также по проекту предусмотрено строительство парковки, площадки для занятий спортом и подвижных игр и зона отдыха.

Стоимость контракта - 1,12 миллиарда рублей. Работы на объекте должны быть завершены в конце 2024 года.