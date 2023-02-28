В Рыбинске насосные станции передадут «Северному водоканалу»

Насосные станции Рыбинска собираются передать в введение «Водоканала». Фото: Администрация Рыбинска

Насосные станции Рыбинска, которые усиливают давление при подаче холодной воды в дома, собираются передать в введение «Водоканала». Такое решение принято для того, чтобы снизить платежи жителей города за коммунальные услуги.

В Рыбинске насчитывается около ста насосных станций, усиливающих давление при подаче воды в МКД. До нового года их содержанием занимались управляющие компании, с 1 января обязанность легла на плечи собственников жилья. При этом одна станция могла обслуживать несколько зданий, хотя в законе сказано, что работать она должна только для жителей того дома, где стоит.

- Ни на чьем балансе насосные станции не стояли, - объяснил директор департамента ЖКХ Иван Дубино. – Насосная станция не всегда принадлежит дому, но жители платят за ее содержание. Кроме того, они платят и за подачу воды «Северному водоканалу», который использует эти станции. Получается, что горожане дважды оплачивают услугу «холодное водоснабжение»: водоканалу и УК.

Сейчас администрация вместе со специалистами водоканала проверяет состояние насосных станций. Далее департамент имущественных и земельных отношений проведет границы, поставит часть строений на учет и переведет их в собственность города. А в следующем году имущество будет передано водоканалу.