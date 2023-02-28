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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:35

Жителя Ярославской области, погибшего на СВО, посмертно наградили орденом Мужества

Со Степаном Силаевым прощаются сегодня, 28 февраля
Полина Вачнадзе
26-летний мужчина служил рядовым.

26-летний мужчина служил рядовым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время специальной военной операции погиб житель Тутаева Ярославской области Степан Силаев. 26-летний мужчина служил рядовым, помощником гранатометчика мотострелкового полка.

- Степана мобилизовали в начале октября прошлого года, а уже 28 января его жизнь оборвалась во время проведения СВО, - пишут знакомые военнослужащего.

Степан Силаев посмертно награжден орденом Мужества.

Прощание с погибшим проходит сегодня, 28 февраля. Сначала пройдет гражданская панихида в Тутаеве, затем, в 11:00, отпевание в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.