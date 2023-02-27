В Рыбинске движение по Волжскому мосту изменится 6 марта
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске через неделю, 6 марта, изменится движение по Волжскому мосту. Ролики, которые наглядно показывают, как это будет происходить, разместили на сайте Волжского моста.
Движение по правому берегу:
Разрешен заезд на мост со стороны улицы Максима Горького и улицы Герцена для всех видов транспорта. Со стороны улицы Большой Казанской – только для общественного транспорта.
Запрещен выезд на мост со стороны улицы Бульварной.
Разрешен съезд с моста на улицу Большую Казанскую, Бульварную, Максима Горького, для общественного транспорта – на улицу Крестовую.
По правой полосе путепровода улицы Максима Горького разрешено движение на улицу Большую Казанскую, по левой полосе – на мост или на улицы Бульварную и Максима Горького.
Движение по левому берегу:
Со стороны микрорайона Слип в сторону Центра разрешено движение с поворотом на улицу Сакко и Ванцетти. Затем на улицу Правды. Схема движения по этой улице кардинально меняется на противоположное.
Разрешено движение на мост по левой полосе улицы Правды, по правой полосе – на Арефинский тракт, улицы Бадаева, Коллективизации и Рыбинскую.
На улице Правды в районе моста установлен реверсивный светофор.
Со стороны Заволжья разрешен въезд на мост только с улицы Коллективизации и Правды. С улиц Бадаева и Арефинского тракта разрешен поворот только направо в сторону улицы Коллективизации и Рыбинской.
Съезд с моста разрешен только на улицы Бадева и Коллективизации. Участок улицы Рыбинской от Коллективизации до Сакко и Ванцетти становится односторонним в направлении микрорайона Слип.
Подробные маршруты общественного транспорта можно посмотреть на сайте Волжского моста.