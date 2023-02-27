В Рыбинске движение по Волжскому мосту изменится 6 марта Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске через неделю, 6 марта, изменится движение по Волжскому мосту. Ролики, которые наглядно показывают, как это будет происходить, разместили на сайте Волжского моста.

Движение по правому берегу:

Разрешен заезд на мост со стороны улицы Максима Горького и улицы Герцена для всех видов транспорта. Со стороны улицы Большой Казанской – только для общественного транспорта.

Запрещен выезд на мост со стороны улицы Бульварной.

Разрешен съезд с моста на улицу Большую Казанскую, Бульварную, Максима Горького, для общественного транспорта – на улицу Крестовую.

По правой полосе путепровода улицы Максима Горького разрешено движение на улицу Большую Казанскую, по левой полосе – на мост или на улицы Бульварную и Максима Горького.

Движение по левому берегу:

Со стороны микрорайона Слип в сторону Центра разрешено движение с поворотом на улицу Сакко и Ванцетти. Затем на улицу Правды. Схема движения по этой улице кардинально меняется на противоположное.

Разрешено движение на мост по левой полосе улицы Правды, по правой полосе – на Арефинский тракт, улицы Бадаева, Коллективизации и Рыбинскую.

На улице Правды в районе моста установлен реверсивный светофор.

Со стороны Заволжья разрешен въезд на мост только с улицы Коллективизации и Правды. С улиц Бадаева и Арефинского тракта разрешен поворот только направо в сторону улицы Коллективизации и Рыбинской.

Съезд с моста разрешен только на улицы Бадева и Коллективизации. Участок улицы Рыбинской от Коллективизации до Сакко и Ванцетти становится односторонним в направлении микрорайона Слип.

Подробные маршруты общественного транспорта можно посмотреть на сайте Волжского моста.