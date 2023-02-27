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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:41

МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре и гололеде 28 февраля

Водителям следует быть осторожнее на дорогах
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре и гололеде 28 февраля

МЧС предупредило ярославцев о сильном ветре и гололеде 28 февраля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области завтра, 28 февраля, ожидаются порывы ветра до 15 м/с, а также гололед на дорогах. Водителям следует быть осторожнее. Ухудшение погоды во вторник ждет местных жителей утром и днем.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш и конструкций, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.