В Рыбинске во время Деминского марафона запустят дополнительный транспорт Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 4 марта во время Деминского марафона пустят дополнительные автобусы

Они поедут от железнодорожного вокзала через Соборную площадь с остановкой для посадки и высадки пассажиров. Конечная точка – ЛБЦ «Демино», верхняя парковка.

Отправление автобусов из Рыбинска:

9:30 - от железнодорожного вокзала (посадка со стороны здания железнодорожного вокзала); 9:40 - от Соборной площади. Из Демино отправление автобусов в 15 часов. Посадка пассажиров на верхней парковке ЛБЦ «Демино». По пути следования автобус сделает остановку на Соборной площади, конечная остановка – железнодорожный вокзал.

Проезд стоит 70 рублей без льгот, дети до 7 лет бесплатно.

Как добраться из Москвы доехать до Демино на автобусе:

3, 4 и 5 марта организуют чартерные автобусные рейсы. Из Москвы автобусы отправляются от станции метро «Алтуфьево» 3 марта в 10:30. Отправление из Демино в Москву: 4 марта в 17:00, 5 марта в 16:30.

Как приехать из Москвы в Рыбинск на поезде:

Изменят расписание и маршрут одного рейса поезда № 602/601 «Москва – Рыбинск». Из Москвы 3 марта поезд отправится по действующему расписанию в 21:10. В Рыбинск прибудет в 7:20 (на 1 час 36 минут раньше). Поезд не будет заезжать на станцию Углич.

Как доехать из Ярославля в Рыбинск:

3, 4 и 5 марта запустят автобусный рейс № 510 «Ярославль-Главный – ЛБЦ «Демино» Во все дни автобус отправляется от Ярославля-Главного в 7:00. Отправление ЛБЦ «Демино» (верхняя парковка): 3 и 5 марта - в 16:00, 4 марта - в 17:00.