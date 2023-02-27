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НовостиЗдоровье27 февраля 2023 13:19

В Ярославле открылся центр по лечению ишемии конечностей

Он работает на базе больницы имени Семашко
Полина Вачнадзе
Получить здесь помощь врачей смогут пациенты со всего региона.

Получить здесь помощь врачей смогут пациенты со всего региона.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на базе больницы имени Семашко открылся центр лечения ишемии конечностей. Получить здесь помощь врачей смогут пациенты, проживающие во всех районах региона.

- В поликлинике определяют пациентов, которым требуется помощь, проводят их обследование, а далее в плановом порядке направляют в новый центр. Сейчас планируется и выездная работа, в частности в Рыбинске, Угличе, где также будут отбирать пациентов для дальнейшей госпитализации в это отделение. Помощь будут получать более 400 человек в год, - сказал глава областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

В новый центр будут госпитализировать пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей, хронической ишемией конечности 3-4 степени, сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, синдромом диабетической стопы. Обычно такими заболеваниями страдают ярославцы старше 50 лет.

В распоряжении врачей отделения – УЗИ-аппараты, оснащенные специальными датчиками, закупленными за счет средств нормированного страхового запаса, ангиограф и компьютерный томограф, приобретенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Тяжелое оборудование также снабжено специальными программами, которые помогают лечить сосудистые патологии.