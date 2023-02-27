В Ярославле открылся центр по лечению ишемии конечностей

Получить здесь помощь врачей смогут пациенты со всего региона. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на базе больницы имени Семашко открылся центр лечения ишемии конечностей. Получить здесь помощь врачей смогут пациенты, проживающие во всех районах региона.

- В поликлинике определяют пациентов, которым требуется помощь, проводят их обследование, а далее в плановом порядке направляют в новый центр. Сейчас планируется и выездная работа, в частности в Рыбинске, Угличе, где также будут отбирать пациентов для дальнейшей госпитализации в это отделение. Помощь будут получать более 400 человек в год, - сказал глава областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

В новый центр будут госпитализировать пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей, хронической ишемией конечности 3-4 степени, сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, синдромом диабетической стопы. Обычно такими заболеваниями страдают ярославцы старше 50 лет.

В распоряжении врачей отделения – УЗИ-аппараты, оснащенные специальными датчиками, закупленными за счет средств нормированного страхового запаса, ангиограф и компьютерный томограф, приобретенный по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Тяжелое оборудование также снабжено специальными программами, которые помогают лечить сосудистые патологии.