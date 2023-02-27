В батутном центре Ярославля 17-летняя посетительница получила компрессионный перелом позвоночника

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования в батутном центре Ярославля 17-летней девушки.
Фото: Полина Вачнадзе
В батутном центре Ярославля на улице Республиканской травмы получила 17-летняя посетительница. У девушки диагностировали компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.
- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при организации услуг в сфере досуга, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Сейчас оказание платных услуг в батутном центре приостановлено. Следователи опрашивают сотрудников организации, изъяли документацию, которая необходима для расследования.
Кроме того, в рамках этого уголовного дела будут изучены обстоятельства получения травм другими посетителями батутного центра. В конце января из центра на «скорой» увезли 9-летнего ребенка, а в феврале пострадал 13-летний подросток.