В батутном центре Ярославля 17-летняя посетительница получила компрессионный перелом позвоночника

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования в батутном центре Ярославля 17-летней девушки. Фото: Полина Вачнадзе

В батутном центре Ярославля на улице Республиканской травмы получила 17-летняя посетительница. У девушки диагностировали компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при организации услуг в сфере досуга, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас оказание платных услуг в батутном центре приостановлено. Следователи опрашивают сотрудников организации, изъяли документацию, которая необходима для расследования.

Кроме того, в рамках этого уголовного дела будут изучены обстоятельства получения травм другими посетителями батутного центра. В конце января из центра на «скорой» увезли 9-летнего ребенка, а в феврале пострадал 13-летний подросток.