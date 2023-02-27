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НовостиЗдоровье27 февраля 2023 11:50

27 февраля коронавирусом заразились 110 ярославцев

Вылечились 122 пациента
Полина Вачнадзе
Новых смертей от вируса сегодня нет. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

Новых смертей от вируса сегодня нет. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 27 февраля, коронавирусом заболели 110 человек. Новых смертей за сутки нет. Вылечились от COVID-19 122 пациента.

- На сегодня, 27 февраля 2023 года, в Ярославской области зафиксировано 192 379 случаев заражения коронавирусом. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. В регионе погиб 2 891 человек, летальность 1.50%. Полностью вылечили от вируса 187 450 человек, восстановление составляет 97.44%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.