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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 9:36

В Ярославле грузовой поезд насмерть сбил молодого мужчину

Трагедия на железной дороге произошла 22 февраля
Полина Вачнадзе
В Ярославле в районе станции Полянки под грузовой поезд попал 28-летний мужчина.

В Ярославле в районе станции Полянки под грузовой поезд попал 28-летний мужчина.

Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ярославле под грузовой поезд попал 28-летний мужчина. Трагедия произошла около полудня в районе железнодорожной станции Полянки.

Погибший – местный житель. По словам очевидцев, он перебегал пути прямо перед движущимся составом. Машинист пытался остановить поезд, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина скончался.

- Сотрудниками транспортной полиции по факту травмирования на железной дороге проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

В полиции напоминают, что поезд невозможно остановить мгновенно. Если он движется со скоростью 80-100 километров в час, то даже при экстренном торможении состав по инерции пройдет около километра.