В торговом центре Ярославля полицейские искали подростков из новой субкультуры «Редан»

В торговом центре Ярославля работала полиция. Скриншот с видео, группа ""Подслушано в Ярославле"

Вечером 26 февраля в одном из торговых центров Ярославля сотрудники правоохранительных органов искали представителей субкультуры «ЧВК «Редан». Отличительной чертой представителей этого молодежного направления является изображение паука с цифрой четыре на одежде, крашеные в черный цвет волосы и клетчатые штаны.

По словам очевидцев, полицейские взяли в кольцо толпу молодых людей. Несколько человек, говорят посетители торгового центра, задержали, остальных отпустили. По словам сотрудников правоохранительных органов, это было профилактическое мероприятие.

Подобные «мероприятия» в этот же день прошли в нескольких городах страны – в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и других.

Об идеологии новой субкультуры (сами участники называют «Редан» неформальным объединением) рассказал один из ее приверженцев. Он объяснил, почему подростки назвались ЧВК и чем они занимаются.