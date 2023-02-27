Ярославец остался без денег, покупая билет на стендап

Молодой ярославец остался без денег по вине мошенников. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 21-летний молодой человек стал жертвой мошенников. С его счета списали 52 500 рублей.

В одном из мессенджеров с ярославцем познакомилась симпатичная девушка. Для продолжения общения она предложила ему сходить на стендап-концерт. Мужчина взял на себя оплату билетов и перешел по ссылке, которую ему прислала новая знакомая.

- Перейдя по этой ссылке, потерпевший ввел данные банковской карты, после чего ему пришло уведомление о списании 2 500 рублей. А затем поступил звонок от якобы оператора банка, который сообщил, что платеж не прошел и необходимо повторить операцию. После выполнения тех действий, которые указал сделать по телефону заявителю «сотрудник банка», с его карты были списаны денежные средства в сумме более 52 500 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».