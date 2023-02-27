Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 6:47

В полиции рассказали о пострадавших в аварии на улице Магистральной в Ярославле

ДТП произошло днем 26 февраля
Полина Вачнадзе
В Ярославле произошло ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали.

В Ярославле произошло ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 26 февраля, в Ярославле произошло ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали.

Около четырех часов вечера на улице Магистральной столкнулись «Форд Фокус» и «Ниссан Кашкай». «Ниссан» после столкновения вынесло на дорожное ограждение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, в аварии погиб водитель «Форда», 65-летний мужчина. Госпитализированы двое детей: 7-летняя девочка, которая ехала в «Форде», и 11-летний пассажир «Ниссана». Также травмы получили 5-летний мальчик и две женщина 66 и 24 лет из «Форда», пострадал и 40-летний водитель «Ниссана». Всем им назначено амбулаторное лечение.