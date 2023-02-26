В аварии на улице Магистральной в Ярославле один человек погиб и шестеро пострадали

В Ярославле в ДТП погиб один человек, шесть человек пострадали
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Около четырех часов вечера 26 февраля в Ярославле произошла аварии. На улице Магистральной у дома №4 столкнулись "Форд Фокус" и "Ниссан Кашкай".
- По предварительной информации, в ДПТ погиб водитель "Форда", пострадали четыре пассажира этой же машины, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Столкнулись два автомобиля. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Также травмы получили два человека, которые ехали в "Ниссане".
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