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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 16:18

В аварии на улице Магистральной в Ярославле один человек погиб и шестеро пострадали

Столкнулись две легковушки
Полина Вачнадзе
В Ярославле в ДТП погиб один человек, шесть человек пострадали

В Ярославле в ДТП погиб один человек, шесть человек пострадали

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Около четырех часов вечера 26 февраля в Ярославле произошла аварии. На улице Магистральной у дома №4 столкнулись "Форд Фокус" и "Ниссан Кашкай".

- По предварительной информации, в ДПТ погиб водитель "Форда", пострадали четыре пассажира этой же машины, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Столкнулись два автомобиля. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Столкнулись два автомобиля. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Также травмы получили два человека, которые ехали в "Ниссане".

Информация будет обновляться.