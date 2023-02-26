В Ярославле всю неделю будет идти снег

Весна в Ярославле начнется со снегопадов. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

В Ярославлю всю следующую неделю будет идти снег, сообщили синоптики Центра "Фобос".

Завтра, 27 февраля, в областном центре ожидается -3..-5, ветер умеренный. В последний день календарной зимы ночью температура воздуха опустится до -10..-12, днем будет 0..-2. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

1 марта на фоне пониженного давления - переменная облачность, возможен туман; ночью -7..-9, днем -5..-7, ветер северо-западный, умеренный. 2 марта также переменная облачность, возможен туман. Ночью прогнозируют -8..-10, днем -5..-7 и западный ветер. В пятницу, 3 числа, погода не изменится: ночью -9..-11, днем -3..-5, ветер слабый.

В ночь на субботу, 4 марта, ночью столбики термометров покажут -6..-8, днем - до -2..-4. В воскресенье, 5 марта, ночью -6, днем ожидается -1.

Как сообщили в мэрии Ярославля, ежедневно на уборке снега с улиц города задействовано порядка 90 единиц техники и 130 рабочих. Бригады выходят и в ночную смену.